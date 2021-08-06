"Росатом" будет строить ядерные установки для малых АЭС

"Росатом" будет строить ядерные установки для малых АЭС
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
АО получило лицензию Ростехнадзора

АО "Русатом Оверсиз" прошло проверку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и получило лицензию на сооружение ядерных установок на атомных станциях. Об этом сообщается на сайте корпорации "Росатом".

Проверки надзорного органа за ядерной и радиационной безопасностью проводились в рамках реализации проекта по созданию наземной атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия).

"Мы достигли очередной вехи в проекте сооружения АСММ в Якутии – получили соответствующую лицензию от Ростехнадзора. Это важный шаг на пути успешной реализации проекта, окончание которого запланировано на 2028 год",

– заявил вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Олег Сиразетдинов.

В основе проекта АСММ в Якутии лежит референтная технология Росатома с реакторами РИТМ-200, где учтен многолетний опыт эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. В частности, такие реакторы стоят на флагманском ледоколе нового поколения "Арктика", который задействован на трассах Северного морского пути.

Планируется, что еще шесть установок РИТМ-200 будут установлены на строящихся ледоколах проекта 22220.

Госкорпорация "Росатом" и правительство Республики Саха (Якутия) 23 декабря 2020 года заключили соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках проекта сооружения АСММ на базе реакторной установки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса.

Строительство станции должно начаться в 2024 году. Сейчас проводятся изыскательские работы и оценка специалистами возможного воздействия АСММ на окружающую среду.

Источник: Росатом ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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