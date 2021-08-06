Инициатива по созданию спортивных классов в школах войдет в народную программу "Единой России"

Вовлеченные в спорт ребята смогут готовиться к соревнованиям без ущерба для изучения общеобразовательных дисциплин

Открытие специализированных спортивных классов в школах позволит переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно. На это указала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева на встрече с призерами Олимпийских игр в Токио фехтовальщиками Кириллом и Антоном Бородачевыми.

Елена Шмелева отметила, что подобный подход уже реализован в Образовательном центре "Сириус". Положительный опыт позволяет включить данную идею в народную программу "Единой России".

"За счет интегрированной подготовки ребята смогут участвовать в соревнованиях и не сокращать блок естественно-научных, гуманитарных дисциплин, а наоборот",

– уверена Елена Шмелева.

В настоящее время сопредседатель Центрального штаба ОНФ находится с рабочей поездкой в Самарской области, где запланированы ее встречи с местными молодыми учеными, педагогами, учениками, а также посещение регионального центра "Вега", который запущен по модели "Сириуса".

Елена Шмелева входит в первую пятерку федерального списка "ЕР". Ранее она выступила с предложением изменить принципы подхода к образованию в России.