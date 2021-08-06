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Август – месяц, когда огородникам еще приходится трудиться в поте лица. Чтобы собрать качественные плоды картофеля в сентябре, в последний месяц лета нужно обратить особое внимание на уход за растением.
Потратив некоторое количество времени и сил сейчас, вы обеспечите себя хорошим урожаем.
1. В этом месяце надо отказаться от полива. Обилие жидкости может негативно сказаться на клубнях – в них уменьшится содержание крахмала, из-за чего плоды будут вялыми и мелкими.
2. Желательно в начале августа скосить картофельную ботву. Благодаря такому простому действию урожайность культуры увеличится в несколько раз. В чем заключается секрет? Дело в том, что после удаления зеленой массы растение будет тратить все силы на дозревание корнеплодов.
Еще один плюс заключается в отсутствии фитофторы. Сначала болезнь "пожирает" листья картофеля, а потом переходит на клубни. Скосив ботву, вы лишите грибок главной жертвы.
3. В августе необходимо внести специальную подкормку. Отличным вариантом считается суперфосфат. На одну сотку земли понадобится примерно 250-300 граммов средства. Фосфорное удобрение нужно просто разбросать между кустами картофеля.
Ранее "Утро.ру" объяснило, зачем нужно притаптывать длинную ботву картофеля. Оказывается, после данной процедуры питательные вещества будут идти не в ботву, а в клубни. Это напрямую повлияет на урожайность овощной культуры.
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