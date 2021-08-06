Полив под запретом: как ухаживать за картофелем в августе

Полив под запретом: как ухаживать за картофелем в августе
Фото: Martin Gerten/dpa/www.globallookpress.com
Важно своевременно скосить ботву растения

Август – месяц, когда огородникам еще приходится трудиться в поте лица. Чтобы собрать качественные плоды картофеля в сентябре, в последний месяц лета нужно обратить особое внимание на уход за растением. 

Потратив некоторое количество времени и сил сейчас, вы обеспечите себя хорошим урожаем. 

Как правильно ухаживать за картофелем в августе

1. В этом месяце надо отказаться от полива. Обилие жидкости может негативно сказаться на клубнях – в них уменьшится содержание крахмала, из-за чего плоды будут вялыми и мелкими.

2. Желательно в начале августа скосить картофельную ботву. Благодаря такому простому действию урожайность культуры увеличится в несколько раз. В чем заключается секрет? Дело в том, что после удаления зеленой массы растение будет тратить все силы на дозревание корнеплодов.

Еще один плюс заключается в отсутствии фитофторы. Сначала болезнь "пожирает" листья картофеля, а потом переходит на клубни. Скосив ботву, вы лишите грибок главной жертвы.

3. В августе необходимо внести специальную подкормку. Отличным вариантом считается суперфосфат. На одну сотку земли понадобится примерно 250-300 граммов средства. Фосфорное удобрение нужно просто разбросать между кустами картофеля.

Ранее "Утро.ру" объяснило, зачем нужно притаптывать длинную ботву картофеля. Оказывается, после данной процедуры питательные вещества будут идти не в ботву, а в клубни. Это напрямую повлияет на урожайность овощной культуры. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Достройка "Северного потока-2" притормозилась

Проект могут не успеть завершить к концу августа

В Грузии отвергли идею восстановления дипломатических отношений с Россией

Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей