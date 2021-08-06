В Сети оценили, как изменилась ситуация на черноморских курортах после введения новых правил для туристов

Коронавирусные ограничения, в том числе требования сертификата о вакцинации, привели к массовому исходу туристов из Сочи. Безлюдную набережную в разгар сезона, пустые кафе и детские площадки продемонстрировал автор Инстаграм-канала @krasnodar_kray.

На странице, посвященной событиям в Сочи и Кубани в целом, опубликованы видеокадры с пляжа "Приморский". Отдыхающих там практически нет.

Кадры шокировали некоторых пользователей, которые обвинили во всем местные власти, которые ввели жесткие правила для приезжих. Впрочем, другие усомнились, что курорты Краснодарского края сегодня на самом деле обезлюдели. Они предположили, что ролик был снят в самые жаркие дневные часы, когда туристы прячутся в номерах с кондиционерами.

"Не вводите людей в заблуждение, вечером снова будут толпы",

– приводит "Лента" комментарии пользователей.



Между тем, портал "Сочи24" также продемонстрировал видео с пляжа пансионата "Шексна", шезлонги которого пустуют, да и в море никто не купается. При этом авторы статьи обращают внимание, что этим летом многие сочинские пляжи, относящиеся к санаториям, остаются закрытыми для посещения.

"Центральные пляжи вполне себе многолюдны",

– сообщает издание. По его информации, больше всего народа на Олимпийской набережной, вблизи которой расположено много бюджетных гостиниц.

С 1 августа гости Краснодарского края должны предъявлять при заселении в отели сертификат о вакцинации от коронавируса. Те, кто еще не сделал прививку, нужен свежий ПЦР-тест и согласие поставить вакцину в первые три дня пребывания на курорте.