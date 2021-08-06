Обстоятельства появления видеозаписи требуют проверки

Признание Максима Марцинкевича, известного под прозвищем "Тесак", в убийстве мигрантов в Москве могло быть дано под давлением. Об этом заявил адвокат семьи националиста Алексей Михальчик.

По словам юриста, людям свойственно себя оговаривать. К Марцинкевичу же, когда он уже находился в красноярском СИЗО, приезжали некие правоохранители и проводили допрос под запись.

"По всей видимости, на видео как раз эти признательные показания зафиксированы. Из того, что мне известно, эти показания навязаны ему путем именно воздействия",

– высказался адвокат в комментарии РЕН ТВ. Он сообщил, что намерен отправить запрос в Челябинскую область с требованием провести проверку, как проходил допрос.

Ранее в сети появились видеокадры, на которых Тесак рассказывает о своей причастности к убийствам в Москве. В частности, признается, что лично переносил тела убитых мигрантов в Гольяново.

Марцинкевич скончался 16 сентября 2020 г. в СИЗО Челябинска. По официальной версии, он покончил с собой. Однако его семья отказалась в это верить, заявляя, что мужчину пытали правоохранители.