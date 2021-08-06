Поддержка малообеспеченных и льготы по кредитам: Путин отдал ряд новых поручений правительству

Поддержка малообеспеченных и льготы по кредитам: Путин отдал ряд новых поручений правительству
Фото: kremlin.ru
Указы президента затронули сразу несколько категорий граждан

Сегодня, 6 августа, состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого Владимир Путин утвердил ряд новых поручений правительству. 

Поддержка населения с низкими доходами

Так, по итогам заседания президент поручил огранизовать постоянный мониторинг доходов малообеспеченных россиян. В случае необходимости таким группам населения будет оказана дополнительная социальная поддержка. 

Отказ от третьей смены в школах

Еще одно поручение коснулось школ. К 2023-24 учебному году планируется полностью отказаться от учебы в три смены. Также до конца 2023 года будет обеспечена абсолютная доступность дошкольного образования для детей до трех лет. 

Ремонт школ

В 2022-2026 годах Правительству РФ было поручено запустить программу ремонта более 7300 зданий, в которых расположены общеобразовательные учреждения. Более того, Владимир Путин указал на необходимость обеспечить подключение школ к Интернету: не менее 100 Мбит/с для городских школ и не менее 50 Мбит/с для учреждений, расположенных в селах. 

Модернизация пассажирского транспорта в регионах

Также было поручено запустить комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в регионах. Сделать это планируется не позднее начала следующего года. 

Льготная ипотека

К 1 декабря текущего года Правительство вместе с Банком России должны обеспечить возможность предоставления кредитов на строительство индивидуальных жилых домов на льготных условиях. 

Прирост населения и продолжительность жизни

Также поставлена задача выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года и поднять показатель продолжительности жизни до 75 лет по итогам 2025 года. 

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить прямой доступ сельхозпроизводителей к торговым точкам. 

Источник: Сайт Президента России ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость287110
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очередная порция лапши на россиянские уши. ну ничего - уши у вас крепкие, выдержат.
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