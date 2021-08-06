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Сегодня, 6 августа, состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого Владимир Путин утвердил ряд новых поручений правительству.
Так, по итогам заседания президент поручил огранизовать постоянный мониторинг доходов малообеспеченных россиян. В случае необходимости таким группам населения будет оказана дополнительная социальная поддержка.
Еще одно поручение коснулось школ. К 2023-24 учебному году планируется полностью отказаться от учебы в три смены. Также до конца 2023 года будет обеспечена абсолютная доступность дошкольного образования для детей до трех лет.
В 2022-2026 годах Правительству РФ было поручено запустить программу ремонта более 7300 зданий, в которых расположены общеобразовательные учреждения. Более того, Владимир Путин указал на необходимость обеспечить подключение школ к Интернету: не менее 100 Мбит/с для городских школ и не менее 50 Мбит/с для учреждений, расположенных в селах.
Также было поручено запустить комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в регионах. Сделать это планируется не позднее начала следующего года.
К 1 декабря текущего года Правительство вместе с Банком России должны обеспечить возможность предоставления кредитов на строительство индивидуальных жилых домов на льготных условиях.
Также поставлена задача выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года и поднять показатель продолжительности жизни до 75 лет по итогам 2025 года.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить прямой доступ сельхозпроизводителей к торговым точкам.
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