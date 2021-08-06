Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Известный российский политого Андрей Суздальцев рассказал, что стало реальной причиной его увольнения из НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ).
Экс-заместитель декана одного из факультетов отметил, что стать безработным ему помогла критика режима Александра Лукашенко.
"По указанию из Минска",
– заметил Суздальцев, комментируя свой уход из НИУ.
Ведущий "Вечернего РБК" в ответ лишь заметил, что теперь политолог относится к тем, кого можно назвать "политически пострадавшим". Собеседник Яна Мелкумова лишь коротко заметил, что в его семье уже есть репрессированные, теперь и он пополнил этот список.
Но даже увольнение не заставило политолога изменить свою точку зрения. Так, в прямом эфире он заявил, что считает миграционный кризис, который сейчас бушует на границе между Литвой и Белоруссией, был тщательно спланирован. И даже объяснил, что таким образом Минск хочет надавить на своих соседей и ЕС в целом.
При этом ученый уточнил, что на протяжении многих лет Лукашенко удавалось лавировать между Западом и Россией, но санкции США и ЕС все-таки заставили белорусского президента сделать выбор.
Ранее Суздальцев объяснил поведение Лукашенко. Эксперт уверен, что Батька пойдет на все, лишь бы наладить отношения с Западом.
Одесский народный фольклор отлично подошел для описания ситуации с Крымом
Только за последние сутки в Польшу через белорусскую границу проникли 133 беженца
так и будет. вылижет им всё. а Россию кинет через....