Российского политолога "репрессировали" по приказу из Минска

Российского политолога "репрессировали" по приказу из Минска
Кадр youtube.com
Ученый лишился работы из-за критики белорусской власти

Известный российский политого Андрей Суздальцев рассказал, что стало реальной причиной его увольнения из НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ). 

Экс-заместитель декана одного из факультетов отметил, что стать безработным ему помогла критика режима Александра Лукашенко. 

"По указанию из Минска", 

– заметил Суздальцев, комментируя свой уход из НИУ. 

Ведущий "Вечернего РБК" в ответ лишь заметил, что теперь политолог относится к тем, кого можно назвать "политически пострадавшим". Собеседник Яна Мелкумова лишь коротко заметил, что в его семье уже есть репрессированные, теперь и он пополнил этот список. 

Но даже увольнение не заставило политолога изменить свою точку зрения. Так, в прямом эфире он заявил, что считает миграционный кризис, который сейчас бушует на границе между Литвой и Белоруссией, был тщательно спланирован. И даже объяснил, что таким образом Минск хочет надавить на своих соседей и ЕС в целом. 

При этом ученый уточнил, что на протяжении многих лет Лукашенко удавалось лавировать между Западом и Россией, но санкции США и ЕС все-таки заставили белорусского президента сделать выбор. 

Ранее Суздальцев объяснил поведение Лукашенко. Эксперт уверен, что Батька пойдет на все, лишь бы наладить отношения с Западом.

Источник: "Вечерний РБК" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость289814
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Суздальцев, ещё та гиена, а Высшая школа экономики - это гадюшник , собрались такие же , как Суздальцев. Получают большие зарплаты и из под тишка гадят, делая выкладки в ущерб России и Деларуссии . Суздальце считает себя либералом , но денежку любит любую (диктарскую, автократическую, либеральною и т. д)в евро, долларах , рублях и тугриках. Его , надо было гнать со всех должностей,ещё лет 15-ть назад.
Мойдодыр
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И всю ВШЭ надо разогнать или почистить кардинально от таких сотрудников.
Гость288486
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Нужен Суздальцев Луке,как телеге пятое колесо. РБК и Мелкумов поддержат.
ГостьБрутал
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Гость287110
провернет ее на пенисе. как уже не однократно делал
287110, абстрагируйся от своего полового органа и заднего прохода. Не в бане с папиком. Не умеешь по-человечески-занимайся онанизмом молча.
ГостьАА
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Гость291256
Тут я наверное на стороне Суздальцева,при удобном случае батько пойдёт на сделку с западом
Лукашенко затеял мигрантский кризис с двумя целями. Заставить ЕС отменить санкции против него и его кошельков. Сесть с ним за стол переговоров по мигрантам, что автоматически означает признание его президентом. Просчитался, путь на Запад закрыт. В экономике жОПпа, надо ложиться под Путина. Это потеря власти. Как будет выкручиваться скоро увидим.
Гость287110
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Гость292054
Эксперт уверен, что Батька пойдет на все, лишь бы наладить отношения с Западом.
так и будет. вылижет им всё. а Россию кинет через....
провернет ее на пенисе. как уже не однократно делал
Гость292054
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Эксперт уверен, что Батька пойдет на все, лишь бы наладить отношения с Западом.
так и будет. вылижет им всё. а Россию кинет через....
Гость291256
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Тут я наверное на стороне Суздальцева,при удобном случае батько пойдёт на сделку с западом
ГостьСС
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Репрессировали - это громко сказано. Не арестовали как филолога, философа, спортсменов, журналистов и других простых людей, которые посадили по тюрьмам и колониям.
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