Ученый лишился работы из-за критики белорусской власти

Известный российский политого Андрей Суздальцев рассказал, что стало реальной причиной его увольнения из НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

Экс-заместитель декана одного из факультетов отметил, что стать безработным ему помогла критика режима Александра Лукашенко.

"По указанию из Минска",

– заметил Суздальцев, комментируя свой уход из НИУ.

Ведущий "Вечернего РБК" в ответ лишь заметил, что теперь политолог относится к тем, кого можно назвать "политически пострадавшим". Собеседник Яна Мелкумова лишь коротко заметил, что в его семье уже есть репрессированные, теперь и он пополнил этот список.

Но даже увольнение не заставило политолога изменить свою точку зрения. Так, в прямом эфире он заявил, что считает миграционный кризис, который сейчас бушует на границе между Литвой и Белоруссией, был тщательно спланирован. И даже объяснил, что таким образом Минск хочет надавить на своих соседей и ЕС в целом.

При этом ученый уточнил, что на протяжении многих лет Лукашенко удавалось лавировать между Западом и Россией, но санкции США и ЕС все-таки заставили белорусского президента сделать выбор.

Ранее Суздальцев объяснил поведение Лукашенко. Эксперт уверен, что Батька пойдет на все, лишь бы наладить отношения с Западом.