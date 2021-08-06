В то, что справедливость все-таки восторжествует, пострадавшая верит с трудом

Неприятный инцидент произошел в самом центре Кишенева. Средь бела дня на русскоговорящую девушку напала местная жительница, которая ее не только обругала, но и успела пару раз ударить.

Пострадавшей оказалась Яна Варнакова, которая в 2008 году завоевала титул "мисс Молдова". Красавица стояла в очереди в банкомат, желая снять деньги. Тогда стоящая перед ней женщина вдруг в грубой форме потребовала от Варнаковой отойти, хотя она и так стояла достаточно далеко.

Но Яна вступать в спор не стала, а просто посетовала, что женщина слишком плохо о ней думает, а после отошла в сторону. Но, похоже, что обидчица фитнес-тренера была не в духе, потому что на продолжила ворчать и возмущаться, а после и вовсе набросилась на девушку, которая обратилась к ней на русском языке.

Изначально разбушевавшаяся женщина начала сыпать оскорблениями, а после пыталась ударить Варнакову сумкой. Мисс Молдова не растерялась и начала снимать происходящее на телефон, параллельно прося сотрудников банка вызвать полицию. Видео имеется в распоряжении телеканала "360".

"Стерва! Грязная русская!"

– не унималась ненавистница русского языка.

Полиция приехала быстро, но только результат Яну не очень-то удовлетворил. Максимум взбесившейся женщине грозит штраф до тысячи леев – около 4200 рублей.

Да и в торжество справедливости мисс Молдова не верит, поэтому остается только надеется, что у этой истории будет хороший конец.

Ранее украинской рок-группе запретили выступать на празднике из-за песен на русском языке.