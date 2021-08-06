Мисс Молдавию избили с криками "грязная русская" в центре Кишенева

Мисс Молдавию избили с криками "грязная русская" в центре Кишенева
Фото: www.instagram.com /yanavarnakova/
В то, что справедливость все-таки восторжествует, пострадавшая верит с трудом

Неприятный инцидент произошел в самом центре Кишенева. Средь бела дня на русскоговорящую девушку напала местная жительница, которая ее не только обругала, но и успела пару раз ударить. 

Пострадавшей оказалась Яна Варнакова, которая в 2008 году завоевала титул "мисс Молдова". Красавица стояла в очереди в банкомат, желая снять деньги. Тогда стоящая перед ней женщина вдруг в грубой форме потребовала от Варнаковой отойти, хотя она и так стояла достаточно далеко. 

Но Яна вступать в спор не стала, а просто посетовала, что женщина слишком плохо о ней думает, а после отошла в сторону. Но, похоже, что обидчица фитнес-тренера была не в духе, потому что на продолжила ворчать и возмущаться, а после и вовсе набросилась на девушку, которая обратилась к ней на русском языке. 

Изначально разбушевавшаяся женщина начала сыпать оскорблениями, а после пыталась ударить Варнакову сумкой. Мисс Молдова не растерялась и начала снимать происходящее на телефон, параллельно прося сотрудников банка вызвать полицию. Видео имеется в распоряжении телеканала "360"

"Стерва! Грязная русская!" 

– не унималась ненавистница русского языка. 

Полиция приехала быстро, но только результат Яну не очень-то удовлетворил. Максимум взбесившейся женщине грозит штраф до тысячи леев – около 4200 рублей. 

Да и в торжество справедливости мисс Молдова не верит, поэтому остается только надеется, что у этой истории будет хороший конец.

 

Ранее украинской рок-группе запретили выступать на празднике из-за песен на русском языке. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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ГостьСВ
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Юлька опять опозорилась. Пишет про ненавистников русского языка, а сама двоечница по русскому и географии. Столица Молдовы КишИнев, а не КишЕнев. Утро опять пробивает дно. Про бабьи свары с ошибками. Молдавии 30 лет не существует, есть Молдова. Но это уже совсем высшая математика. Невозможно запомнить. Головы слабые в некоторых СМИ.
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