Стал известен трагический факт о взявших медали на Олимпиаде российских борцах

Стал известен трагический факт о взявших медали на Олимпиаде российских борцах
Фото: JACEK PRONDZYNSKI/ FOTOPYK via ww/ www.globallookpress.com
Парни еще в детстве пережили страшное событие

Заурбек Сидаков, принесший России золотую медаль по вольной борьбе в весе до 74 килограммов, а также бронзовый призер Олимпийских игр Артур Найфонов были одними из тех детей, кто оказался в бесланской школе 1 сентября 2004 года. Об этом пишут СМИ. 

После теракта в Беслане родители отказывались отпускать Сидакова на тренировки по вольной борьбе. Мальчик даже планировал прекратить спортивную карьеру, однако отчаиваться не стал – через несколько месяцев он смог продолжить занятия, которые, по прошествии лет, привели его не только к золотой медали на Олимпиаде, но и к званию чемпиона мира. 

В сборную России он попал в 19 лет, в 2018 году победил на чемпионате мира, подтвердив победу еще раз через год. Свои спортивные успехи он всегда посвящает жертвам бесланской трагедии.

"Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: "Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им". Это было моей главной мотивацией", – признавался он однажды. 

Артур Найфонов, получивший бронзовую медаль по вольной борьбе в весе до 86 кг, тоже был одним из школьников, которых взяли в заложники. В той трагедии спортсмен потерял мать, но благодаря ей смог вместе с сестрой выйти из школы живым, пишет "Комсомольская правда". 

Напомним, утром 1 сентября 2004 года террористы захватили здание бесланской школы вместе с пришедшими на линейку детьми, родителями и учителями. Два с половиной дня они удерживали более 1100 заложников. В середине третьего после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм.

По официальным данным, во время теракта в Беслане погибли 314 заложников, из которых 186 детей и 19 спасателей. Почти 800 человек получили ранения.

Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость283783
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А знаете,как на постмайданной Украине называют тех выродков-террористов и в частности Доку Умарова,расстреливавших детей в Бесланской школе? Их там называют "чеченскими(кавказскими)ополченцами" и "борцами за независимость".А на западной Украине ихними именами даже улицы названы еще с 90-стых годов,так же само,как и именами эсэсовцев.Только теперь имена нацистов носят не только улицы на укрозападенщине,но и улицы всех украинских городов-Героев.
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