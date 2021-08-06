Парни еще в детстве пережили страшное событие

Заурбек Сидаков, принесший России золотую медаль по вольной борьбе в весе до 74 килограммов, а также бронзовый призер Олимпийских игр Артур Найфонов были одними из тех детей, кто оказался в бесланской школе 1 сентября 2004 года. Об этом пишут СМИ.

После теракта в Беслане родители отказывались отпускать Сидакова на тренировки по вольной борьбе. Мальчик даже планировал прекратить спортивную карьеру, однако отчаиваться не стал – через несколько месяцев он смог продолжить занятия, которые, по прошествии лет, привели его не только к золотой медали на Олимпиаде, но и к званию чемпиона мира.

В сборную России он попал в 19 лет, в 2018 году победил на чемпионате мира, подтвердив победу еще раз через год. Свои спортивные успехи он всегда посвящает жертвам бесланской трагедии.

"Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: "Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им". Это было моей главной мотивацией", – признавался он однажды.

Артур Найфонов, получивший бронзовую медаль по вольной борьбе в весе до 86 кг, тоже был одним из школьников, которых взяли в заложники. В той трагедии спортсмен потерял мать, но благодаря ей смог вместе с сестрой выйти из школы живым, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, утром 1 сентября 2004 года террористы захватили здание бесланской школы вместе с пришедшими на линейку детьми, родителями и учителями. Два с половиной дня они удерживали более 1100 заложников. В середине третьего после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм.

По официальным данным, во время теракта в Беслане погибли 314 заложников, из которых 186 детей и 19 спасателей. Почти 800 человек получили ранения.