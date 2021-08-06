Партия "Новые люди" сформирует пул наблюдателей за электронным голосованием

Партия "Новые люди" сформирует пул наблюдателей за электронным голосованием
Фото: Пресс-служба
Будущее – за новым форматом выборов, уверен кандидат в Мосгордуму Юрий Дмитриев

В этом году жители некоторых регионов России смогут принять участие в сентябрьских выборах, голосуя дистанционно. Однако есть те, кто по-прежнему с осторожностью относятся к такому формату. Но, как уверяет кандидат в Мосгордуму по 37-му округу от партии "Новые

люди" Юрий Дмитриев, именно за электронным голосованием стоит будущее.

Благодаря Интернету жизнь становится заметно проще. Уже сегодня нет необходимости ходить в магазин за продуктами, потому что многое можно заказать онлайн.

"А возможность голосовать удаленно – это естественное продолжение развития человечества, сетевая демократия, о которой мы так долго мечтали. В современном мире благодаря блокчейну и электронным технологиям голос избирателя невозможно будет ни подделать, ни купить", – объяснил Дмитриев.

Такого же мнения придерживаются и создатели системы онлайн-голосования. По их мнению, проблема заключается в том, что далеко не все граждане могут свободно пользоваться достижениями онлайн-сервисов, и уж точно далеко не все разбираются в тонкостях IT-технологий.

Но при этом многие из них не раз сталкивались с утечкой персональных данных в свободный доступ. Именно по этой причине, считают разработчики, и присутствует некий скепсис в отношении электронного голосования. Но менять ничего не будут, потому что благодаря такой системе обеспечивается максимальная прозрачность голосования.

Тем более, что и в онлайн-выборах будут свои наблюдатели. "Мы соберем 100% активистов для того, чтобы охватить абсолютно все участки и организовать тотальный контроль за онлайн-голосованием", – пообещал Дмитриев.

Редакция "Yтра"

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