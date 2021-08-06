При уборке нужно учитывать несколько важных особенностей

Натяжные потолки – отличное дизайнерское решение, которое позволяет скрыть трещинки и неровности, при этом почти всегда они гармонично вписываются в любой интерьер. Для того, чтобы потолки дольше сохраняли свой изначальный вид, за ними нужно правильно ухаживать.

Основные ошибки

Обязательно снимайте ювелирные украшения при мытье натяжных потолков. Они могут поцарапать или даже порвать потолок. По этой же причине нужно быть аккуратнее с выбором инструментов. Никаких губок с жесткой стороной или швабр с щетиной.

Также избегайте использования "агрессивной" бытовой химии, потому что и в этом случае результат вас вряд ли порадует. Под особенно строгим запретом использование средств с содержанием ацетона или хлора. Они могут разъесть полотно.

Вода не должна быть слишком горячей – около 40 градусов.

К слову, если моете потолок с помощью швабры, то лучше использовать только новые насадки, в противном случае готовьтесь бороться с ворсинками и мелкими волосками, которые особенно заметны будут на белом полотне.

Полироль приберегите для мебели. Если хотите, чтобы потолок блестел, в конце уборки используйте спиртосодержащие средства.

Как ухаживать за потолком

Во-первых, обратите внимание на местоположение. Дело в том, что натяжные потолки на кухне или в ванной быстрее пачкаются, поэтому мыть их тоже нужно чаще.

В других комнатах нужно обязательно очищать потолки от пыли и паутины, которая скапливается по углам.

Также постарайтесь не курить в квартире, потому что из-за этого на полотне появляются желтые разводы. Частые проветривания способствуют увеличению количества пыли в помещении и на потолке в том числе.

Какую выбрать тряпку

Для уборки используйте тряпки из микрофибры. Еще один возможный материал – замша. Они не оставляют разводов.

Как выбрать моющее средство

С этим тоже могут возникнуть трудности. Обязательно протестируйте моющее средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что после уборки не останется никаких пятен или разводов.

Также эксперты советуют выбирать средства и тряпки, исходя из того, матовый у вас потолок или глянцевый. В последнем случае постарайтесь избегать грубых материалов, потому что они могут оставлять царапины, которые будут заметны.

Пошаговая инструкция

Для начала сделайте сухую уборку. Используйте ручной пылесос на минимальной мощности. Держите трубу на расстоянии 5 сантиметров от потолка, чтобы не повредить его.

После приступайте к влажной уборке. Если моете потолок с помощью средств для чистки стекол, то смывайте его с помощью бумажных полотенец, чтобы избежать разводов.

Протирать потолок лучше по прямой.

После окончания влажной уборки протрите полотно сухой тряпкой.

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