За поимку сбежавшего из ИВС в Истре пообещали миллион рублей

За остальных награду не назначили

МВД назначило награду за поимку сбежавшего из ИВС в Подмосковье Александра Мавриди. За помощь в розыске обвиняемого в убийстве "мясного короля" пообещали миллион рублей. Об этом сообщили в ведомстве. 

"Предварительно установлено, что в ноябре 2020 г. А.Н. Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет", – указано в сообщении.

В ведомстве уверили, что оказавшим помощь будет гарантирована конфидециальность и защита. 

Напомним, сегодня, 6 августа, Мавриди и еще четверо мужчин, обвиняемых в краже, совершили побег из ИВС в Истре. По некоторым предположениям, убийца Маругова мог отправиться в Казахстан. 

Источник: пресс-служба МВД РФ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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