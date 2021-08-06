Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
МВД назначило награду за поимку сбежавшего из ИВС в Подмосковье Александра Мавриди. За помощь в розыске обвиняемого в убийстве "мясного короля" пообещали миллион рублей. Об этом сообщили в ведомстве.
"Предварительно установлено, что в ноябре 2020 г. А.Н. Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет", – указано в сообщении.
В ведомстве уверили, что оказавшим помощь будет гарантирована конфидециальность и защита.
Напомним, сегодня, 6 августа, Мавриди и еще четверо мужчин, обвиняемых в краже, совершили побег из ИВС в Истре. По некоторым предположениям, убийца Маругова мог отправиться в Казахстан.
Одесский народный фольклор отлично подошел для описания ситуации с Крымом
Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси