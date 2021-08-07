Россияне массово ринулись подавать заявки на получение бесплатной земли

Россияне массово ринулись подавать заявки на получение бесплатной земли
Фото: pixabay.com
Больше всего запросов поступает от людей в возрасте от 26 до 50 лет

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о том, что примерно две тысячи россиян отправили заявки, чтобы бесплатно получить участок в Арктике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в июне Владимир Путин расширил действие программы "Дальневосточный гектар", включив в нее Арктическую зону нашей страны. В соответствии с документом, подписанным главой государства, с первого августа живущие в данном регионе люди могут оставить заявку на получение бесплатной земли. "Арктический гектар" разрешается использовать как для организации собственного хозяйства, так и для ведения бизнеса.

По словам Чекункова, участвовать в программе изъявили желание 1006 жителей Мурманской области, 559 россиян из Архангельской области, 243 выходца из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 123 жителя Карелии.

Алексей сообщил, что больше всего заявок поступает от людей в возрасте от 26 до 50 лет. Их количество составляет более 76% от общего числа участников.

Примерно 13% заявок оставили граждане России моложе 25 лет. Около 10% остается за людьми старше 51 года.

Примечательно, что получить арктический гектар могут не только жители Арктической зоны. Соотечественники из других регионов могут оставить заявку с первого февраля 2022 года. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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