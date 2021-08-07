У спортсменки сдали нервы из-за несправедливого судейства

Российская гимнастка Арина Аверина, сестра серебряного призера Олимпийских Игр Дины Авериной, сообщила о завершении карьеры. Такое заявление спортсменка сделала после того, как заняла четвертое место в соревнованиях.

В субботу, 7 августа, в Токио состоялось индивидуальное многоборье по художественной гимнастике. Золото в соревнованиях завоевала израильтянка Линой Ашрам. Она опередила Дину всего на 0,150 балла.

Победа Ашрам вызвала много вопросов у россиян. Дело в том, что представительница Израиля уронила ленту, а Дина выполнила упражнения без ошибок. Общественность сразу же заговорила о засуживании российских спортсменок.

Аверина, принесшая России серебряную медаль, отреагировала на эмоциональное заявление своей сестры. Гимнастка сожалеет, что Арине не удалось попасть в тройку финалистов.

"Сразу после финала я спросила у нее: "Останешься, чтобы все же прийти к своей мечте?". Ответила, что "нет", но сделала это на эмоциях", – рассказала спортсменка.

Дина считает, что сестра все-таки не завершит карьеру, передает РИА "Новости".

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова раскритиковала судейство на Олимпиаде. Она уверена – Дину можно считать победительницей Игр. Произошедшую ситуацию педагог назвала "позором гимнастики", пишет RT.

Ирина Александровна также отметила, что у Арины сдали нервы. Они дважды писали протест, но баллы гимнастки все равно несправедливо уменьшались. Винер-Усманова объяснила – если вчера за одно и то же упражнение девушка получала четыре балла, то сегодня, при более успешном исполнении, уже три, уточняет тот же источник.

Ранее стало известно, что Россия впервые за 25 лет не выиграла золото по художественной гимнастике на Олимпийских Играх.