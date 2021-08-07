Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
802 новости
Полеты в Минск из Ирака приостановлены без объяснения причин. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации.
Как указано в сообщении, такое решение было принято правительством страны. Рейсы будут разрешены только для возвращения иракских граждан, вылетать в Минск они будут без пассажиров.
Когда будут возобновлены полеты "Иракских авиалиний" не сообщается.
Ранее белорусские пограничники нашли на литовско-белорусской границе раненного беженца из Ирака. От полученных травм мужчина скончался. Минск обвинил в атаке на мигранта Вильнюс.
Проект могут не успеть завершить к концу августа
Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси