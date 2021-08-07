После гибели мигранта на границе: Ирак прекратил полеты в Минск

Речи о возобновлении рейсов пока не идет

Полеты в Минск из Ирака приостановлены без объяснения причин. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации.

Как указано в сообщении, такое решение было принято правительством страны. Рейсы будут разрешены только для возвращения иракских граждан, вылетать в Минск они будут без пассажиров. 

Когда будут возобновлены полеты "Иракских авиалиний" не сообщается. 

Ранее белорусские пограничники нашли на литовско-белорусской границе раненного беженца из Ирака. От полученных травм мужчина скончался. Минск обвинил в атаке на мигранта Вильнюс. 

Источник: Управление гражданской авиации ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Три короба вранья. Ирак не подтвердил смерть МИГРАНТА. Мигранты прилетали по белорусским тур. визам. Это туристы, а не беженцы. Иракские авиакомпании прекратили полеты до фейка о гибели по решению своего правительства. Бел. пограничники дважды переобулись. По первой версии труп нашел дед, который ночью пошел в лес гулять. По второй версии-пограничники, но не труп, а раненого, но НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, а не на границе. Литовцев, как предписано Соглашением, не вызывали. Про Беларусь НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК-ТК Реальная Беларусь на Ютюбе. Управление гражданской авиации, чье? Роман, тебе не зачет.
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