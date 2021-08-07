Залить и смыть: легкий способ очистить ванну от налета

Залить и смыть: легкий способ очистить ванну от налета
Фото: pixabay.com
Понадобится всего два ингредиента

Через некоторое время на ванне начинает образовываться неприятный желтый налет. Справиться с ним может не каждое средство. Либо же хозяйкам приходится тратить слишком много времени и сил на то, чтобы очистить поверхность изделия. Расскажем, как упростить себе жизнь и получить при этом потрясающий результат.

Как отмыть ванну

Вам понадобятся 9%-ный уксус и любое моющее средство (например, жидкое мыло). Также возьмите пульверизатор.

Наполовину заполните обычную чайную кружку уксусом. Немного подогрейте средство – так, чтобы его температура равнялась 40°C.

Перелейте уксус в пульверизатор. Затем добавьте туда такое же количество моющего средства. Хорошо взболтайте флакон, чтобы ингредиенты перемешались.

Нанесите средство на поверхность ванны. Оставьте на 10-15 минут.

По истечении нужного времени помойте изделие губкой, после чего окатите водой из душа. Результат будет налицо – поверхность станет блестеть, как будто ванна новая.

Желательно производить чистку в резиновых перчатках, чтобы не навредить коже рук.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как избавиться от плесени в ванной. На помощь придет перекись водорода. Этот универсальный раствор также можно использовать для дезинфекции зубных щеток, чистки холодильника и зеркала, удаления пятен пота с одежды и для ухода за золотыми украшениями. 

А чтобы удалить налет на сантехнике, понадобится подсолнечное масло. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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