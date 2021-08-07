Эксперты оценили идею Шойгу о строительстве в Сибири нескольких городов

Многие отметили экономическую обоснованность подобной инициативы

В минувшую пятницу Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН предложил построить в Сибири несколько новых крупных городов, которые стали бы крупными научно-промышленными центрами, а также перенести туда столицу страны. Министр обороны России отметил, что подобные планы существовали еще во времена СССР, однако от них отказались из-за развала страны.

Эксперты высказали свое мнение по поводу такого предложения.

Российский политолог Алексей Мухин полагает, что инициатива Шойгу является, как минимум, экономически обоснованной, поскольку многие ресурсы везут именно со стороны Сибири. Чем больше в стране будет управленческих точек – тем проще будет управляться с "дальними регионами".

"Инфраструктурный и экономический рывок в развитии Сибири и Дальнего Востока, о котором говорится в разных доктринальных документах, невозможен без перемещения туда штаб-квартир не только госструктур, но и крупных компаний", – отметил он.

Политолог Сергей Судаков напомнил, что Советский Союз всегда славился умением в кратчайшие сроки выполнять масштабные проекты, которые для многих других стран были совершенно не под силу. Поэтому не стоит с опаской относиться к таким масштабным инфраструктурным проектам, поскольку они помогут развить регионы и привлечь новые источники финансирования.

Политический эксперт Алексей Мартынов отметил, что высказанная Шойгу идея давно обсуждалась в экспертном сообществе. Сейчас технологии позволяют в кратчайшие сроки возвести крупный и современный город – проект такого масштаба позволит привлечь крупнейших мировых инвесторов.

"По степени замысла и реализации этот проект может сравниться разве что с полетом Гагарина в космос. Это принципиально изменит жизнь в нашей стране и окажет активное влияние на весь Евразийский континент", – написал он.

Михаил Делягин указал, что сейчас Московский регион перегружен, поэтому инициатива о перерегистрации различных ключевых компаний – абсолютно верна.

"Понятно, что поначалу инициатива Шойгу вызвала критику: и из-за избирательной кампании, и из-за того, что механизмы достижения поставленной цели – строительства нескольких городов – оказались в тени общественного восприятия, и потому, что московским экспертам элементарно не хочется ни переезжать в Сибирь, ни отдаляться от власти", – указал политолог.

Российский экономист Никита Кричевский напомнил, что подобную идею министр обороны высказывал еще в 2012 году. Перенос столицы в Сибирь поможет приостановить миграцию в центральные регионы. И в мировой практике таких примеров много: подобные шаги предпринимали в Казахстане, Австралии, Бразилии, США, Швейцарии и ЮАР.

Армен Гаспарян идею Сергея Шойгу также поддержал, а критику предложения связал отработкой политического заказа накануне выборов в Государственную Думу.

"Отсюда и возня в СМИ вокруг его предложений, которую, к слову, устраивают люди со своеобразной репутацией", – указал эксперт.

Отметим, что идея создания и развития в Сибири городов не новая. Данные вопросы давно поднимались в том числе географическим обществом. Инициатива поступала именно из регионов ещё 8 лет назад. Тогда ее поддержали большие промышленные компании и ведомства, а так же крупные государственные деятели.

Реализация планов передаст резкий толчок к развитию научно-промышленная кластера в Российской Федерации.

Сибирь – очень богатый природными ресурсами регион, в котором хорошо проработаны вопросы электрообеспечения, благодаря чему есть благоприятные условия для запуска полного цикла производств. При создании нового городского центра России основной задачей должно стать создание хороших условий для жизни в людей, а не создание городов ради городов.