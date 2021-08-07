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Многим людям достаточно сложно заставить себя заниматься спортом. Поход в тренажерный зал они воспринимают как настоящую пытку. Однако врач-диетолог Елена Соломатина заверила – можно худеть, не вставая с дивана или с кровати.
Так, находясь в горизонтальном положении, можно выполнять некоторые виды упражнений. Сбросить много килограммов вряд ли получится, но держать тело в тонусе таким образом будет реально.
По словам Соломатиной, при желании на диване можно выполнить следующие упражнения – велосипед, растягивание фитнес-резинки, а также прокачивание пресса. Кроме того, если вы напряжете все мышцы, втянув при этом живот и ягодицы, и пробудете в таком положении максимально долго, то тоже внесете вклад в создание красивой фигуры.
Людям, ведущим малоактивный образ жизни, необходимо есть как можно больше овощей и зелени. Отличным вариантом для легкого перекуса считаются огурцы и сельдерей.
"Человек получит очень мало калорий, а чувство насыщения появится", – объяснила специалист.
Но даже в этом случае важно соблюдать меру, так как есть риск сильно растянуть желудок, передает радиостанция "Говорит Москва".
Елена отметила – овощи желательно употреблять перед тем, как вы планируете съесть что-то сладкое. Клетчатка, содержащаяся в плодах, не позволит сахару быстро раствориться. Благодаря этому энергии от съеденного хватит на долгое время.
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