При малоактивном образе жизни важно есть больше овощей и зелени

Многим людям достаточно сложно заставить себя заниматься спортом. Поход в тренажерный зал они воспринимают как настоящую пытку. Однако врач-диетолог Елена Соломатина заверила – можно худеть, не вставая с дивана или с кровати.

Так, находясь в горизонтальном положении, можно выполнять некоторые виды упражнений. Сбросить много килограммов вряд ли получится, но держать тело в тонусе таким образом будет реально.

По словам Соломатиной, при желании на диване можно выполнить следующие упражнения – велосипед, растягивание фитнес-резинки, а также прокачивание пресса. Кроме того, если вы напряжете все мышцы, втянув при этом живот и ягодицы, и пробудете в таком положении максимально долго, то тоже внесете вклад в создание красивой фигуры.

Людям, ведущим малоактивный образ жизни, необходимо есть как можно больше овощей и зелени. Отличным вариантом для легкого перекуса считаются огурцы и сельдерей.

"Человек получит очень мало калорий, а чувство насыщения появится", – объяснила специалист.

Но даже в этом случае важно соблюдать меру, так как есть риск сильно растянуть желудок, передает радиостанция "Говорит Москва".

Елена отметила – овощи желательно употреблять перед тем, как вы планируете съесть что-то сладкое. Клетчатка, содержащаяся в плодах, не позволит сахару быстро раствориться. Благодаря этому энергии от съеденного хватит на долгое время.

Ранее известный теледоктор Александр Мясников рассказал, почему у многих не получается похудеть.