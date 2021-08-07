Чтобы получить хороший урожай, нельзя ограничиваться одним поливом

В последний месяц лета огородникам нужно приложить все усилия к тому, чтобы вырастить богатый урожай помидоров. Недостаточно только поливать культуру – необходимо также проводить другие, не менее важные, процедуры.

1. Удаление пасынков

Важно периодически срезать пасынки. Лишние побеги не только тормозят развитие культуры, но и загущают куст, препятствуя свободному доступу кислорода к стеблям и плодам.

2. Прищипывание верхушек

Также важно прищипывать верхушки томатов. Данная процедура способствует более быстрому созреванию плодов. Удалить нужно основной и боковые побеги, оставив при этом два листа над верхней кистью.

3. Удаление пожелтевших листьев

Избавление от лишних листьев пойдет растению на пользу. Оно будет лучше освещаться и насыщаться кислородом. В день желательно убирать по два листа. Если больше – растение испытает сильный стресс.

4. Обработка от болезней

Не стоит забывать и о обработке томатов от различных вредителей. Существует большое количество народных средств, исключающих химию. Так, например, можно обработать помидоры настоем чеснока. Для этого нужно залить 150 граммов измельченного продукта девятью литрами воды. Оставить на сутки, затем процедить и полить кусты.

5. Полив

В конце сезона плодоношения томатов важно регулярно поливать кусты. Нельзя допустить пересыхания почвы. Из-за недостатка влаги плоды останавливаются в развитии, их качество начинает ухудшаться.

6. Подкормка

В августе желательно подкармливать томаты калием и фосфором. Отличным вариантом считается внесение золы.

7. Внесение мульчи

Мульча удерживает влагу в почве, а также не дает корням растения перегреваться или, наоборот, переохлаждаться.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что делать с падающими на землю зелеными помидорами.