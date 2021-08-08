"Позор": украинскую спортсменку с затравили за фото россиянкой на Олимпиаде

"Позор": украинскую спортсменку с затравили за фото россиянкой на Олимпиаде
Ярослава Магучих. Фото: Oliver Weiken/www.globallookpress.com
Медалистке посоветовали нанимать пиарщиков и готовиться к информационной войне

Украинские пользователи пришли в негодование после того, как спортсменка Ярослава Магучих сфотографировалась с Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020 в Токио. Националисты решили поддеть медалистку за совместный снимок с "оккупантом".

Накануне Магучих взяла на Олимпиаде бронзу по прыжкам в высоту. Ласицкене одержала первое место. После спортсменки решили вместе сфотографироваться, вызвав возмущение у радикально настроенных украинских граждан в комментариях под ее постом.

"Сержант ВСУ обнимается с представителями агрессора. А флаг в руках тебе не печет?", "Если ты представляешь страну, то вне политики быть не можешь. Какой позор!", "Фото с военнослужащей Московии", "Фотография, показывающая все пренебрежение и равнодушие к погибшим соотечественникам в войне с врагом. Ее нужно установить на обложку!", "Да уж... А шел восьмой год войны...","Приятно, что пост выложила на украинском языке. Но обниматься с представителем армии, убивающим твоих родственников и соседей...Фу", – пишут в комментариях украинские пользователи.

После победы Ласицкене расплакалась от избытка эмоций за одержанную победу, после чего обменялась поздравлениями с украинской сборной, которые завершились крепкими объятиями.

Напомним, Мария одержала победу в прыжках в высоту 7 августа, установив отметку в 2,04 метра. Воспитанница ЦСКА взяла золото, украинка Ярослава Магучих взяла бронзу.

Егор МАЛКОВ

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