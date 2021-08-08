Секрет в ингредиенте для выпечки: как избавиться от муравьев в саду

Секрет в ингредиенте для выпечки: как избавиться от муравьев в саду
Фото: Klaus-Peter Wolf/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com/
Приманку нужно оставить утром и через сутки можно не переживать о насекомых

Муравьи – враг для любого садовода. Эти насекомые распространяют тлю по огороду, а также другие болезни, вредят посадкам и урожаю. Избавиться от них мечтает каждый, но не у всех получается даже с помощью химических веществ. Рассказываем о необычном народном средстве, которое поможет спасти плоды и деревья.

Как избавиться от муравьев на огороде

Для борьбы с этими насекомыми потребуется небольшая баночка объемом 200 гр. Также нужно взять две чайные ложки сахарной пудры и ложку борной кислоты. 

Чтобы приготовить приманку против муравьев, нужно борную кислоту смешать с сахарной пудрой в баночке. А затем смесь залить горячей водой и перемешать до однородной массы. Всего нужно влить около 100 мл воды, чтобы смесь была похожа по консистенции на джем. 

Баночку с приманкой стоит оставить недалеко от муравейника на участке. Тару обязательно прикрыть, чтобы обезопасить домашних питомцев, если они есть. 

Секрет данной смеси против муравьев – в сахарной пудре, которая растворяется куда лучше, чем просто сахар. Но и борная кислота отрицательно воздействует на муравьев, которые успевают донести "отраву" до матки. В результате через сутки о насекомых можно забыть. 

Применять приманку нужно с утра, когда муравьи особенно активны. 

Полина ИВАНОВА

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