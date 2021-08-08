Приманку нужно оставить утром и через сутки можно не переживать о насекомых

Муравьи – враг для любого садовода. Эти насекомые распространяют тлю по огороду, а также другие болезни, вредят посадкам и урожаю. Избавиться от них мечтает каждый, но не у всех получается даже с помощью химических веществ. Рассказываем о необычном народном средстве, которое поможет спасти плоды и деревья.

Как избавиться от муравьев на огороде

Для борьбы с этими насекомыми потребуется небольшая баночка объемом 200 гр. Также нужно взять две чайные ложки сахарной пудры и ложку борной кислоты.

Чтобы приготовить приманку против муравьев, нужно борную кислоту смешать с сахарной пудрой в баночке. А затем смесь залить горячей водой и перемешать до однородной массы. Всего нужно влить около 100 мл воды, чтобы смесь была похожа по консистенции на джем.

Баночку с приманкой стоит оставить недалеко от муравейника на участке. Тару обязательно прикрыть, чтобы обезопасить домашних питомцев, если они есть.

Секрет данной смеси против муравьев – в сахарной пудре, которая растворяется куда лучше, чем просто сахар. Но и борная кислота отрицательно воздействует на муравьев, которые успевают донести "отраву" до матки. В результате через сутки о насекомых можно забыть.

Применять приманку нужно с утра, когда муравьи особенно активны.