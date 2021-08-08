"Просто фантастика": чешского журналиста поразил российский регион

"Просто фантастика": чешского журналиста поразил российский регион
Serguei Fomine/www.globallookpress.com
Обозревателя восхитили виды нетронутого цивилизацией Дальнего Востока

Журналист из Чехии Мирослав Ружичка решил побывать на Дальнем Востоке, который пленил его своей красотой. Своим опытом обозреватель поделился с читателями на портале Reflex.

Ружичка посетил вместе с группой Байкал, откуда через несколько дней выдвинулся в Петропавловск-Камчатский. Первую неделю туристы перебирались на природу короткими выездами из города, живя в панельке. Еще две недели ушло на само знакомство с Камчаткой.

Однако наиболее эмоциональные впечатления у Мирослава остались после прогулки на судне по Авачинскому заливу. Чешского обозревателя поразило, что он окружен высокими скалами и богат разного рода живностью: морскими тюленями и львами, выдрами, дельфинами, касатками и бессчетным количеством птиц, которые живут на скалистых выступах.

Журналист уделил внимание в публикации свою встречу с медведем.

"Впервые мы увидели их по дороге из Петропавловска, когда направлялись к реке. На горизонте вдруг появилась медведица с медвежатами – шла прямо по дороге. Сами медвежата смотрели на нас, когда она ушла в лес – прямо с расстояния нескольких метров. Чудесный опыт!" – пишет Ружичка. 

Обозревателя пленили виды на Курильском озере: настоящий, на его взгляд, островок девственной природы с заснеженными полями, вулканами и долинами, где также обитают тысячи медведей.

"Было потрясающе увидеть огромного самца, который забрался на дерево. За всем увиденным мы наблюдали с открытыми ртами. Сами медведи в своей естественной среде обитания – просто фантастика. С Курильского озера нас перевезли вертолетом на массив Ксудач, к изумрудным озерам", – пишет Ружичка.

Ранее губернатор Камчатского края призвал к ежедневному мониторингу после жалоб на загрязнение океана


Источник: Reflex ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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