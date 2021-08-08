Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Каждому огороднику хочется собрать как можно больше огурчиков со своего сада. В августе процесс плодоношения, как правило, заканчивается. Однако есть способы наслаждаться овощами и после.
Есть несколько способов сделать так, чтобы растение и дальше продолжало давать плоды, несмотря на завершение сезона. Некоторые садоводы поддерживают тепло в теплицах – вечером можно, например, положить туда тлеющие дрова. Обязательно нужно поливать грядки только теплой водой, а также постоянно их мульчировать.
Огурцы, растущие в открытом грунте, нужно на ночь прикрывать чем-то от холодной утренней росы.
Если плети лежат на земле – подсыпьте туда еще почвы, тогда растение начнет давать корни, что благоприятно скажется на питании огурцов.
Важно не забывать и о подкормке в это время года. Нужно удобрять огурцы с помощью золы, мочевины, фосфора и навоза.
Однако самое главное – защитить растение от болезней. Для этого подойдет такой раствор: берем девять литров воды, смешиваем с литром молока, затем добавляем 30 капель йода. Этой смесью нужно опрыскивать огурцы, чтобы им не навредила мучнистая роса. Повторять процедуру нужно раз в 10 дней.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что положить в банку к соленым огурцам для отличного вкуса.
Журналисты винят в происходящем "фанатизм и высокомерие" западноевропейской элиты
Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси