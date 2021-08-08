Правильный уход позволит наслаждаться овощами и осенью тоже

Каждому огороднику хочется собрать как можно больше огурчиков со своего сада. В августе процесс плодоношения, как правило, заканчивается. Однако есть способы наслаждаться овощами и после.

Что делать, чтобы продлить плодоношение огурцов

Есть несколько способов сделать так, чтобы растение и дальше продолжало давать плоды, несмотря на завершение сезона. Некоторые садоводы поддерживают тепло в теплицах – вечером можно, например, положить туда тлеющие дрова. Обязательно нужно поливать грядки только теплой водой, а также постоянно их мульчировать.

Огурцы, растущие в открытом грунте, нужно на ночь прикрывать чем-то от холодной утренней росы.

Если плети лежат на земле – подсыпьте туда еще почвы, тогда растение начнет давать корни, что благоприятно скажется на питании огурцов.

Важно не забывать и о подкормке в это время года. Нужно удобрять огурцы с помощью золы, мочевины, фосфора и навоза.

Однако самое главное – защитить растение от болезней. Для этого подойдет такой раствор: берем девять литров воды, смешиваем с литром молока, затем добавляем 30 капель йода. Этой смесью нужно опрыскивать огурцы, чтобы им не навредила мучнистая роса. Повторять процедуру нужно раз в 10 дней.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что положить в банку к соленым огурцам для отличного вкуса.