Немецкие СМИ отметили, что России удалось показать достойный результат, несмотря на ограничения

Выступление российской команды на Олимпиаде в Токио, даже несмотря на ограничения, введенные из-за недавнего допинг-скандала, оказалось более успешным, чем многие предполагали, пишет немецкая MDR.



Фактически, "летние Олимпийские игры 2020" должны были стать уроком смирения для российского спорта. В качестве наказания за систематический допинг, "контролируемый государством", российская команда в Токио должна была выступать в значительно сокращенном составе, как это уже было на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Если в 2012 году в Лондоне, до допинг-скандала, Российскую Федерацию представляли 436 атлетов, то на "летних Олимпийских играх 2020", прошедших в Токио, Олимпийский комитет России был представлен лишь 336 атлетами в 26 видах спорта. И это, несмотря на некоторые новые дисциплины, такие как, например, баскетбол 3x3.

Также не следует забывать, что по решению Спортивного арбитражного суда и согласно разъяснениям МОК, форма, в которой должны были выступать российские спортсмены, могла быть выполнена в цветах российского флага, однако без изображения самого флага Российской Федерации или любой другой эмблемы, за исключением эмблемы Олимпийского комитета России. Вместо же кода МОК RUS следовало использовать утвержденный для Игр код ROC.

Кроме того, вместо национального гимна Российской Федерации МОК разрешил России использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Ранее спортивный арбитраж (CAS) отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна, так как песня "слишком связана с Россией".

Однако выступление российских спортсменов даже под флагом ОКР впечатляет, пишет MDR. На Олимпийских играх в Токио им удалось завоевать 20 золотых медалей, что на одну золотую медаль больше, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро. При этом если в 2016 году российские атлеты завоевали всего 55 медалей, то в 2021 году у них уже 71 медаль. И это при том, что в текущем году сборная России по легкой атлетике, важнейшей российской дисциплине, была представлена лишь десятью спортсменами.