Павильоны "Здоровая Москва" переходят на обычный режим работы - Собянин

Павильоны "Здоровая Москва" переходят на обычный режим работы - Собянин
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
В столичных парках также возобновляются бесплатные занятия "Спортивные выходные"

С 9 августа павильоны "Здоровая Москва" возвращаются к проведению профилактических обследований граждан. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Павильоны "Здоровая Москва" пользуются популярностью у жителей города, поскольку позволяют в теплое время года пройти медицинское обследование в шаговой доступности от дома без предварительной записи. Но в этом году из-за пандемии коронавируса с 21 июня все они были переориентированы исключительно на вакцинацию. Это помогло городу справиться с потоком желающих поставить вакцину.

"Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт",

– сообщил Сергей Собянин. Но сейчас в городе благодаря открытым крупным пунктам вакцинации в Гостином дворе, Лужниках и др. достаточно мощностей для массовой вакцинации. Поэтому павильоны "Здоровая Москва" вновь начинают работу в привычном режиме. При этом возможность сделать там прививку по-прежнему остается.

По словам мэра, акцент в павильонах "Здоровая Москва" сейчас будет сделан на профилактике посткоронавирусных осложнений. Теперь здесь можно будет пройти пять дополнительных обследований, в том числе спирометрию, определение концентрации Д-димера, рентген легких.

Все обследования в "Здоровой Москве" проводятся бесплатно. Посетителям нужно только предъявить паспорт и полис ОМС. Всего в городе открыто 45 павильонов.

Кроме того, в Москве возобновляются бесплатные занятия физкультурой в рамках проекта "Спортивные выходные".

Источник: Сайт Сергея Собянина
Николай ВИКТОРОВ

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