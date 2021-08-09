Несколько регионов России накроет жара

Синоптики обещают температуру до +37°C

Безоблачное небо приведет к теплой погоде в Москве и Подмосковье. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура может подняться до +30°C и выше, сообщает телеканал "360"

Однако в столичном регионе ситуация будет не настолько жаркой, как в Липецкой, Тамбовской, Курской и Воронежской областях, где столбик термометра может дорасти до +37°C. 

Во вторник температура понизится – такая тенденция сохранится до конца недели. 

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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