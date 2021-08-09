Качество урожая улучшит один эффективный метод

В конце августа-начале сентября многие огородники сажают озимый чеснок. Казалось бы, данная культура достаточно непривередлива, поэтому никаких специальных техник для ее выращивания нет. Однако это не так.

Существует один метод, благодаря которому урожай чеснока будет качественным и богатым. Секрет заключается в особом расположении зубков в почве. Этот способ носит название "веерная посадка".

Как правильно посадить чеснок

Для начала необходимо определить, в какой стороне находится север.

После этого возьмите посадочный материал. Каждый зубок чеснока воткните в землю таким образом, чтобы своим острым углом он был повернут на север.

В чем преимущества веерной посадки

При веерной посадке все кусты будут расти в одной плоскости. Такое расположение культуры имеет ряд преимуществ.

Во-первых, ботва начнет получать максимальное количество солнечного света. В первой половине дня солнце будет прогревать одну сторону культуры, а после обеда – другую.

Во-вторых, растение станет более кустистым. Это напрямую отразится на качестве урожая – зубчики будут более крупными.

В-третьих, веерная посадка ускоряет рост чеснока.

В-четвертых, ухаживать за культурой становится проще. Во время прополки риск повредить посадки уменьшается.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что делать с чесноком после уборки. Чтобы увеличить срок хранения культуры, важно соблюсти несколько нюансов.