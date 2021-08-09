Движение поездов на участке метро "Университет" – "Юго-Западная" возобновилось

Движение поездов на участке метро "Университет" – "Юго-Западная" возобновилось
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Станцию "Проспект Вернадского" составы проследуют без остановки

С понедельника, 9 августа, возобновилось движение поездов на участке "красной" Сокольнической линии метро между станциями "Университет" и "Юго-Западная". При этом они пока не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского". Для пассажиров на этом участке сохраняются бесплатные автобусы КМ. Работа станции в обычном режиме начнется 23 августа.

Часть Сокольнической линии была временно закрыта в связи со строительством юго-западного отрезка Большой кольцевой линии (БКЛ). Сейчас идут работы по интеграции новой станции "Проспект Вернадского" БКЛ с существующей одноименной станцией на красной ветке. Между ними будет организован переход. Рабочие уже завершают возведение опорных конструкций, стен и лестниц. 

Протяженность юго-западного участка БКЛ составит 7,7 км. Там будет четыре станции: "Давыдково", "Аминьевская", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект". Их запуск существенно облегчит жизнь пассажиров на южных отрезках Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской. По предварительным подсчетам, БКЛ перетянет на себя порядка 15-18% пассажиропотока.

В целом протяженность БКЛ составит более 70 км. 12 из 31 станции уже открыты.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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