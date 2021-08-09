Определенные действия в огороде улучшат качество будущего урожая

Каждый огородник хочет собрать богатый урожай. Чтобы мечты стали реальностью, необходимо потратить немало сил и времени. Расскажем, что сделать для того, чтобы получить крупные и сочные луковицы.

Важно не упустить момент – за дело нужно браться за три недели до уборки.

Какие манипуляции проводить с луком

1. За три недели до предполагаемой даты сбора урожая полностью прекратите полив. Дело в том, что переизбыток влаги негативно скажется на сроке хранения луковиц. Да и их качество оставит желать лучшего – плоды будут очень водянистыми.

2. Улучшить качество плодов поможет еще одно простое действие. Как только вы увидите, что лук находится в завершающей стадии созревания, возьмите вилы и аккуратно приподнимите его над поверхностью. Секрет заключается в следующем – оставшись без корневого питания, луковицы начнут получать больше полезных микроэлементов из пера.

3. Как правило, ближе к концу августа начинается период затяжных дождей. Сильно влажная почва не пойдет луку на пользу. Он может начать гнить, сводя на нет все старания огородников. Чтобы этого не произошло, наполовину откопайте плоды – так, чтобы их часть немного возвышалась над уровнем грядок. Подобная манипуляция позволит луковицам испарить лишнюю влагу.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как заготовить на зиму зеленый лук. Благодаря специальной засолке растение будет оставаться ароматным и вкусным долгое время.