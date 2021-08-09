Батьке припомнили его действия в период массовых протестов

Официальную резиденцию президента Республики Беларусь Александра Лукашенко – Дворец независимости, расположенный в Минске, переименовали в сервисе "Гугл Карты". Теперь объект носит название "Поместье диктатора".

Новое название резиденции появилось в понедельник, 9 августа. Скриншот опубликовал телеграм-канал РИА "Новости". Как раз в этот день и в этом месте Лукашенко подвел итоги прошедшего года на посту главы государства.

Напомним, ровно год назад в Белоруссии вспыхнули массовые протесты. Поводом стали результаты президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Григорьевич. Часть общественности заявила о фальсификации голосов и потребовала, чтобы пост президента Республики заняла Светлана Тихановская.

На долгое время страна погрузилась в хаос – недовольные выходили на протесты. Многие лидеры оппозиционного движения были арестованы, некоторым пришлось бежать из Белоруссии. За свою политику Батьку в народе прозвали кровавым диктатором.

На конференции Лукашенко заявил, что граждане смогли сохранить Республику. Александр Григорьевич добавил – мировые средства массовой информации очерняют страну, намеренно распространяя искаженные данные, передает URA.RU.

Ранее стало известно о том, что Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии. Главная опасность, как считает Батька, кроется в возможном развязывании третьей мировой войны.