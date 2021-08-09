Ветеран боевых действий, депутат из Подмосковья намерен проехать 5 тысяч километров на своём "Запорожце"

Павел Хлюпин намерен посетить не менее 100 населённых пунктов

Старт автопробегу по городам России дали в Москве депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев и Герой России Андрей Богатов. За рулём легендарного желтого запорожца поехал Павел Хлюпин, депутат Совета депутатов городского округа Чехов, ветеран боевых действий в Афганистане.

"Он настоящий патриот, это – уже пятый его автопробег по городам России, – сказал Алексей Журавлев. – Мы рады, что у нашей партии такие сильные, активные сторонники. Мы всегда ему помогали и поддерживали. Это очень важно: встречаться с простыми людьми, общаться, собирать наказы и доносить нашу позицию".

В планах Павла Хлюпина проехать около 5 тысяч километров. Он заедет в Ярославль, Кострому, Киров, Пермь и другие малые и большие города. Он планирует встречаться с ветеранами боевых действий, членами их семей и просто с неравнодушными людьми.

"Если все депутаты и чиновники прекратят просиживать штаны в кабинетах, а вот так же поедут по стране, то жизнь кардинально изменится. Пока же наше законотворчество и исполнительная система оторваны от народа, – заметил Герой России, член правления Лиги защиты ветеранов боевых действий и локальных конфликтов Андрей Богатов. – Внимания не хватает многим отраслям нашей жизни. Мне, как участнику боевых действий, обидно, что ветераны локальных конфликтов незаслуженно забыты государством. За то, что они были готовы отдать жизнь за свою страну, а многие при этом пострадали физически, им теперь платят мизерные пенсии и дают копеечные льготы. Автопробег Павла привлечёт дополнительное внимание к проблемам ветеранов. Это очень важно!"

Сам Павел Хлюпин намерен посетить не менее 100 населённых пунктов. Он говорит, что после того, как анонсировал автопробег в своих социальных сетях, ему поступило множество предложений о встречах и просьб заехать в гости. "Я, прежде всего, люблю свою страну, мне не безразлично чем и как она живет, такая большая и такая разная, – сказал он. – Все наказы и просьбы людей я обязательно передам Алексею Журавлеву. Всем вместе у нас получится добиться перемен!"