Известный американский актер рассказал о мечте принцессы Дианы

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Актер Джон Траволта рассказал об одном из самых ярких моментов своей жизни. Так, в 1985 году ему посчастливилось станцевать с принцессой Дианой.
В интервью для документального фильма "Их собственными словами" Траволта отметил, что все происходило в Белом доме. Именно там устроили пышный бал.
В какой-то момент к артисту подошла Нэнси Рейган, жена 40-го президента Соединенных Штатов Америки. Первая леди США заявила, что Диана давно мечтала закружиться с ним в танце. Она поинтересовалась, желает ли Джон пригласить принцессу Уэльскую.
Траволта, не раздумывая, согласился. Актер признался – когда он приближался к Диане, его сердце бешено колотилось. В конечном итоге пара исполнила ставший легендарным танец, передает издание Mail Online.
"Это был сказочный момент", – отметил Джон.
Как только музыка стихла, Траволта и принцесса Диана поклонились друг другу и разошлись по разным сторонам. После произошедшего артисту было сложно вернуться в реальность.
Напомним, появление леди Ди в Белом доме было частью их с принцем Чарльзом первой официальной поездки в Америку. Супруги состояли в браке уже четыре года и растили двоих сыновей, Уильяма и Гарри.
Фотографии танца были сняты тогдашним главным фотографом Белого дома Питом Соузой. На снимках Диана изображена в знаменитом темно-синем вечернем платье. Кстати, в прошлом году наряд был куплен на аукционе за 265 000 фунтов стерлингов.
Ранее стало известно, что разругавшиеся сыновья принцессы Дианы открыли памятник матери.
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