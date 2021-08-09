Известный американский актер рассказал о мечте принцессы Дианы

Известный американский актер рассказал о мечте принцессы Дианы
Фото: Peter Heimsath/ Peter Heimsath - Pool via CNP/ www.globallookpress.com
Кинозвезда и леди Ди встретились в Белом доме

Актер Джон Траволта рассказал об одном из самых ярких моментов своей жизни. Так, в 1985 году ему посчастливилось станцевать с принцессой Дианой.

В интервью для документального фильма "Их собственными словами" Траволта отметил, что все происходило в Белом доме. Именно там устроили пышный бал.

В какой-то момент к артисту подошла Нэнси Рейган, жена 40-го президента Соединенных Штатов Америки. Первая леди США заявила, что Диана давно мечтала закружиться с ним в танце. Она поинтересовалась, желает ли Джон пригласить принцессу Уэльскую.

Траволта, не раздумывая, согласился. Актер признался – когда он приближался к Диане, его сердце бешено колотилось. В конечном итоге пара исполнила ставший легендарным танец, передает издание Mail Online.

"Это был сказочный момент", – отметил Джон.

Как только музыка стихла, Траволта и принцесса Диана поклонились друг другу и разошлись по разным сторонам. После произошедшего артисту было сложно вернуться в реальность.

Напомним, появление леди Ди в Белом доме было частью их с принцем Чарльзом первой официальной поездки в Америку. Супруги состояли в браке уже четыре года и растили двоих сыновей, Уильяма и Гарри.

Фотографии танца были сняты тогдашним главным фотографом Белого дома Питом Соузой. На снимках Диана изображена в знаменитом темно-синем вечернем платье. Кстати, в прошлом году наряд был куплен на аукционе за 265 000 фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что разругавшиеся сыновья принцессы Дианы открыли памятник матери. 

Источник: Mail Online ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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