Псаки призналась в обиде на российских журналистов

Псаки призналась в обиде на российских журналистов
Джен Псаки. Фото: Brian Cahn/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Со временем критика закалила американку

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью журналу Vogue призналась, что в прошлом ее сильно задевала критика со стороны представителей российских СМИ.

Когда Псаки была официальным представителем госдепартамента, то часто становилась объектом насмешек из-за своих противоречивых высказываний. Первое время политик сильно расстраивалась и переживала.

Как пишет издание, после 2014 года журналисты из России дали старт кампании, нацеленной на то, чтобы унизить Джен. Якобы в СМИ ее намеренно выставляли неразумной женщиной.

Некоторые волны критики затронули и американские средства массовой информации.

"Я помню, когда говорила об этом на брифинге и ощущала ком в горле", – разоткровенничалась Псаки.

Госдеятель считала, что критика в ее адрес по большей части была необоснованной. И лишь под конец своего пребывания на посту представителя госдепартамента она научилась спокойно реагировать на все насмешки и осуждения.

В итоге тот период подарил Джен хороший опыт. Пройденный этап стал для нее своеобразной подготовкой к современной политической ситуации.

Напомним, с 2009 по 2011 и с 2015 по 2017 Псаки была директором по коммуникациям Белого дома. С 2013 по 2015 годы она занимала пост официального представителя Государственного департамента США. В ноябре прошлого года Джен стала пресс-секретарем Белого дома.

Ранее россияне отреагировали на видео с избивающей манекен Марией Захаровой и отметили, что Псаки бы так не смогла. 

Источник: Vogue ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Сделкой с Меркель по "Северному потоку-2" Байден сделал подарок Путину - СМИ

Хозяин Белого дома стремится все сделать для того, чтобы Москва не оказалась "навсегда в объятиях" Пекина

В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу

Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей