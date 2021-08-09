Со временем критика закалила американку

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью журналу Vogue призналась, что в прошлом ее сильно задевала критика со стороны представителей российских СМИ.

Когда Псаки была официальным представителем госдепартамента, то часто становилась объектом насмешек из-за своих противоречивых высказываний. Первое время политик сильно расстраивалась и переживала.

Как пишет издание, после 2014 года журналисты из России дали старт кампании, нацеленной на то, чтобы унизить Джен. Якобы в СМИ ее намеренно выставляли неразумной женщиной.

Некоторые волны критики затронули и американские средства массовой информации.

"Я помню, когда говорила об этом на брифинге и ощущала ком в горле", – разоткровенничалась Псаки.

Госдеятель считала, что критика в ее адрес по большей части была необоснованной. И лишь под конец своего пребывания на посту представителя госдепартамента она научилась спокойно реагировать на все насмешки и осуждения.

В итоге тот период подарил Джен хороший опыт. Пройденный этап стал для нее своеобразной подготовкой к современной политической ситуации.

Напомним, с 2009 по 2011 и с 2015 по 2017 Псаки была директором по коммуникациям Белого дома. С 2013 по 2015 годы она занимала пост официального представителя Государственного департамента США. В ноябре прошлого года Джен стала пресс-секретарем Белого дома.

Ранее россияне отреагировали на видео с избивающей манекен Марией Захаровой и отметили, что Псаки бы так не смогла.