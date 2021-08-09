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В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с надвигающимися грозами. Предупреждение будет актуально до вечера вторника, 10 августа.
По данным Гидрометцентра, до конца завтрашнего дня с столичном регионе пройдут дожди с грозами.
В Москве и области предупреждение действует с 15:00 понедельника до 23:00 вечера вторника.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", 9-10 августа станут последними жаркими днями лета. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +30°С – +33°С.
Затем температура упадет до +25°С из-за дождей.
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