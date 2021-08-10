"Свинство": как россияне отреагировали на оскорбление российских гимнасток в Белоруссии

"Свинство": как россияне отреагировали на оскорбление российских гимнасток в Белоруссии
Фото: Kohei, MARUYAMA/ AFLO/ www.globallookpress.com
В произошедшее поверили далеко не все

Белорусская ассоциация гимнастики угодила в крупный скандал после того, как от лица официальной страницы в "Фэйсбуке" появился комментарий, в котором Россию называют "псевдовеликой" и призывают "снять корону". Заявление касалось несправедливого судейства российских гимнасток на Олимпиаде-2020.

Позже публикацию удалили, однако она успела разлететься по соцсетям и СМИ, вызвав массу реакций не только у россиян, но и у белорусов. Далеко не все поверили, что в БАГ могли озвучить подобную точку зрения.

"Жаль что они это написали (если это не фейк). Мы, белорусы, однозначно так не думаем", " Ну не клеится коммент с Белоруссией! Как минимум – провокация сотрудника...", – написали пользователи (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Некоторые люди пришли в ярость от высказываний со стороны БАГ.

"Свинство как есть", "Русофобия! Трусливые шакалы, блют как овцы!", "Надо пожаловаться батьке. Если он не "оторвёт" голову руководителю ассоциации, то хотя бы отматерит за хамство", – пишут комментаторы. 

Позже все же Белорусская ассоциация гимнастики объяснила произошедший инцидент. В официальном аккаунте написали, что страницу взломали неизвестные и оставили подобный оскорбительный комментарий, указывает RT. Они извинились за высказывание и выразили поддержку российским спортсменкам. Но в подобную версию поверили далеко не все. 

"Хм, универсальная отмазка, но верится слабо", "Надеюсь за этим "взломом" уже выехали ребята из соответствующих структур", "Ну да, "взлом". Пусть свою лапшу на свои уши и навешивают", – заявляют люди.

Напомним, на прошедших ОИ российская сборная впервые за 25 не завоевала золото на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике. Российская сторона наставивает, что судейство было нечестным, поскольку израильская спортсменка потеряла ленту и не могла перетендовать на главную награду. В Израиле же заявили, что однажды Дина Аверина попала в подобную ситуацию, однако состязания выиграла. 

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость404
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В этом высказывании против гимнасток никто и слова не сказал - речь шла, в первую очередь, как я понимаю, о руководстве федерации
1
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