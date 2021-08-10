Бесплатную психологическую помощь получили в 2021 году 60 тысяч москвичей

Услуга оказывается по телефону 015

Подразделение Московской службы психологической помощи населению, оказывающее неотложную помощь по телефону 051, отмечает 15 лет с момента создания. За эти годы психологи помогли справиться с серьезными проблемами почти 850 тысячам москвичей, из них почти 60 тысяч обратились за помощью в 2021 году.

Операторы телефонной линии "051" начали принимать первые звонки и оказывать экстренную психологическую помощь в столице в августе 2006 года. Постепенно служба становилась все более востребованной у москвичей: только за последние 2 года количество звонков увеличилось на 20%, отмечает первый замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.

Люди звонят по разным причинам: у кого-то конфликт с родственниками, у кого-то проблемы на работе, со здоровьем. Как отмечают специалисты, чаще всего к ним обращаются женщины среднего возраста, причем пик звонков приходится на вторую половину дня. Квалифицированные операторы всех выслушают и помогут найти выход из самой сложной ситуации.

"В отличие от других стран, где по телефону психологической поддержки могут отвечать волонтеры без специальной профильной подготовки, на “051” работают только специалисты с высшим психологическим образованием и большим опытом консультирования",

– заверила директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

Психологическая помощь москвичам оказывается комплексно. Поддержку можно получить как по телефону, так и по видеосвязи а также в круглосуточном психологическом чате Don’t Panic на сайте службы. В случае необходимости специалисты проводят бесплатные очные консультации.