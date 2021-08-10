Английский и гимнастика стали самыми популярными занятиями в рамках проекта "Московское долголетие"

Английский и гимнастика стали самыми популярными занятиями в рамках проекта "Московское долголетие"
Фото: www.mos.ru
Около 12 тысяч горожан старшего возраста подали заявку на участие в программе

Дистанционный формат проекта "Московское долголетие" оказался очень востребован у жителей города. Изначально это была вынужденная мера – из-за коронавируса с апреля 2020 г. занятия стали проводиться онлайн. Но опрос, проведенный спустя год, показал, что многие предпочитают заниматься именно так, поскольку это позволяет не отрываться от заботы от внуков и дачной жизни.

Самым популярным направлением "Московского долголетия" в онлайн-формате стало изучение английского языка. Среди других востребованных направлений – адаптивная и тонизирующая гимнастика и ландшафтный дизайн. Специалисты отмечают, что чаще всего на занятия по интернету записываются женщины. От них поступило 89% заявок. Всего же через портал mos.ru записались на занятия в рамках "Московского долголетия" около 12 тысяч горожан старшего возраста.

Как отмечает руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, если на старте проекта в 2018 г. главной задачей специалистов было активизировать жизнь пожилых москвичей за пределами их квартир, то на фоне эпидемии коронавируса цели изменились. Теперь важно помочь горожанам реализовывать свои интересы, не выходя из дома.

Впрочем, сейчас у москвичей есть выбор. С июля 2021 г. "Московское долголетие" возобновило очные занятия на свежем воздухе. Посещать их могут москвичи, сделавшие прививку от коронавируса, или получившие QR-код после перенесенного заболевания.

Записаться на занятия можно по телефону территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте проекта "Московское долголетие".

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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