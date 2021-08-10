Иногда спасти растение можно

Наверняка все огородники сталкивались с такой проблемой – клубника приносит некачественный урожай. Вместо крупных и сочных плодов вы собираете мелкие ягоды. Иногда это указывает на то, что жизненный срок культуры подходит к концу, и ее пора выбрасывать. Но есть и другие причины.

Из-за чего ухудшается урожай клубники

1. Растение состарилось

Срок культивации клубники составляет около трех-четырех лет. При правильных условиях выращивания растение все это время будет приносить хороший урожай. А вот дальше плодородность культуры сильно снижается. Поэтому нужно будет приобрести свежий посадочный материал.

2. Вы выбрали неправильное место для посадки клубники

Клубнику нельзя сажать на затененном участке, иначе богатого урожая вы точно не дождетесь. Грядки этой культуры следует расположить в хорошо освещенном месте.

3. До клубники на грядке росли не те предшественники

Если до посадки клубники на грядке росли пасленовые (картофель, баклажаны, помидоры, болгарский перец и так далее), то крупные ягоды останутся лишь мечтой.

4. Растение начало болеть

Иногда вместо красных ягод вы находите на ветках сгнившие или покрытые налетом плоды. Это указывает на то, что клубника заболела. Если вовремя не принять определенные меры, то зараза поразит всю грядку. В таком случае придется уничтожать все посадки. В следующий раз на этом участке земли можно сажать клубнику только через пять лет.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как правильно сажать клубнику в августе.