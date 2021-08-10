Как спасти огурцы в период похолодания в конце лета

Как спасти огурцы в период похолодания в конце лета
Фото: pixabay.com
продолжениеПочему клубника плохо плодоносит: четыре распространенные причины
На помощь придут определенные подкормки

Ближе к концу лета ночи становятся все более холодными. Резкие перепады температуры негативно сказываются на урожае огурцов. Чтобы спасти культуру от замерзания, нужно предпринять некоторые меры.

Спасти растения можно с помощью укрывного материала черного цвета. Он должен лежать поверх грядок даже в дневное время. В течение дня изделие будет нагреваться, и ночью, когда температура воздуха понизится, материал сохранит теплую воздушную прослойку. Таким образом, почва не сможет остыть за это время.

Также важно вносить определенные удобрения, которые увеличат устойчивость огурцов к холоду. Среди них – подкормка на основе золы. Как приготовить: три столовые ложки минерального остатка смешайте с одной столовой ложкой 9% уксуса и десятью литрами воды.

Кроме того, желательно поливать растения специальными растворами. Например, отличным вариантом считается травяной настой. Как приготовить: один литр настоя разбавьте пятью литрами воды.

Благодаря использованию вышеперечисленных народных средств температура почвы будет поддерживаться на нормальном уровне. Этому поспособствует активизация работы полезных микроорганизмов.

Опытные огородники советуют два раза в неделю производить подкормку сахаром. Как приготовить: один стакан пищевого продукта смешайте с десятью литрами воды.

Еще один эффективный вариант – опрыскивание огурцов янтарной кислотой. Раствор готовится следующим образом: один грамм средства на десять литров воды.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как продлить плодоношение огурцов в августе.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт заявил о новом "шантаже" России от Лукашенко

Деньги могут с высоким риском "улететь в трубу", как при Януковиче

Олимпиада-2020 превратилась в "извращенный" триумф России - СМИ

Британский журналист призвал придумать более эффективные карательные меры против нарушителей антидопинговых правил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей