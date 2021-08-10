Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Ближе к концу лета ночи становятся все более холодными. Резкие перепады температуры негативно сказываются на урожае огурцов. Чтобы спасти культуру от замерзания, нужно предпринять некоторые меры.
Спасти растения можно с помощью укрывного материала черного цвета. Он должен лежать поверх грядок даже в дневное время. В течение дня изделие будет нагреваться, и ночью, когда температура воздуха понизится, материал сохранит теплую воздушную прослойку. Таким образом, почва не сможет остыть за это время.
Также важно вносить определенные удобрения, которые увеличат устойчивость огурцов к холоду. Среди них – подкормка на основе золы. Как приготовить: три столовые ложки минерального остатка смешайте с одной столовой ложкой 9% уксуса и десятью литрами воды.
Кроме того, желательно поливать растения специальными растворами. Например, отличным вариантом считается травяной настой. Как приготовить: один литр настоя разбавьте пятью литрами воды.
Благодаря использованию вышеперечисленных народных средств температура почвы будет поддерживаться на нормальном уровне. Этому поспособствует активизация работы полезных микроорганизмов.
Опытные огородники советуют два раза в неделю производить подкормку сахаром. Как приготовить: один стакан пищевого продукта смешайте с десятью литрами воды.
Еще один эффективный вариант – опрыскивание огурцов янтарной кислотой. Раствор готовится следующим образом: один грамм средства на десять литров воды.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как продлить плодоношение огурцов в августе.
Деньги могут с высоким риском "улететь в трубу", как при Януковиче
Британский журналист призвал придумать более эффективные карательные меры против нарушителей антидопинговых правил