Автопробег на «Запорожце»: первая остановка в Ярославле

Автопробег на «Запорожце»: первая остановка в Ярославле
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Муниципальный депутат города Чехов Московской области Павел Хлюпин решился на уникальное путешествие

Павел – ветеран боевых действий в Афганистане, пограничник, учредитель радио "Комета" в подмосковном Чехове и в Донецке. На своем "Запорожце" 1988 года выпуска он преодолеет больше 5 тысяч километров из Москвы до Урала и обратно.

Конечной точкой маршрута станет Верхотурье. Это самый старый город Свердловской области, возникший еще до эпохи промышленного расцвета Урала в 1598 году. Сейчас Верхотурье привлекает россиян своими монастырями. Старейший Никольский был основан в 1604 году.


"У моего автопробега две цели. Во-первых, это паломничество. Я хочу побывать в монастыре. Красивое, древнее, намоленное место. Думаю, что у каждого русского человека есть о ком и о чем поговорить с Богом. Во-вторых, я буду встречаться со своими товарищами, сослуживцами, братьями по оружию – афганцами и пограничниками. Ну и, конечно, я буду встречаться и общаться с самыми разными людьми. Мой автопробег для того, чтобы все видели, что вот простой русский мужик на "Запорожце" едет по стране, чтобы с людьми поговорить, свои мысли донести, других послушать, посмотреть, чем на самом деле люди живут", - рассказал Павел накануне своего старта.

Начало автопробегу дали депутат Госдумы Алексей Журавлев и Герой России Андрей Богатов, с которыми Павел Хлюпин встретился в Москве для обсуждения проблем ветеранов боевых действий.

Путешествие вполне можно отнести к экстремальному виду. Сам Павел говорит, что планировать точные координаты ночевок с такой техникой сложно. Едет он один, без подстраховки и поддержки. Хроники своего путешествия Павел Хлюпин намеревается вести в социальных сетях. Первым пунктом намечен Ярославль.  

Анна СОРОКИНА

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Главное-в Кремль не ехать,как в фильме "Не послать ли нам гонца?"
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