Политолог считает, что таким образом американский лидер удовлетворяет противников в конгрессе

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал новость о том, что спецпредставителем США по "Северному потоку-2" назначен Амос Хохштейн, изначально выступающий против данного проекта. Слова эксперта приводит РИА "Новости".

По мнению Рара, назначение Хохштейна можно считать элементом тактики. На самом деле президент США Джо Байден уже определился, какая судьба ждет трубопровод. Закрывать его, как считает специалист, хозяин Овального кабинета не намерен.

Байден утвердил на должность спецпредставителя ярого критика проекта, чтобы утихомирить своих противников, республиканцев, в конгрессе. При этом изменить что-либо Амос уже не сможет.

Немец выразил мнение, что Хохштейн будет более внимательно следить за тем, чтобы условия сделки между Германией и Америкой по трубопроводу соблюдались. Но какое-то серьезное влияние на судьбу проекта он не окажет.

Рар добавил – с помощью Амоса, который будет своеобразным надсмотрщиком над ФРГ, американский лидер заденет немцев. Также США будут следить за действиями России, что не может не понравиться конгрессу.

Напомним, ранее Германия и США договорились поддерживать Украину, обеспечивать энергетическую безопасность в Европе и бороться за защиту климата. В интересах двух стран – продолжить транзит российского газа через Незалежную после 2024 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на появление в США спецпосланника по "Северному потоку-2".