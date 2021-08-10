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Большую часть времени хозяйки проводят на кухне. Далеко не знают о том, что, находясь в этом постылом для многих месте, можно привлечь к себе благополучие.
Существуют некоторые приметы, связанные с кухней.
1. На кухне нежелательно держать треснутую посуду. Считается, что она притягивает в дом неприятности.
2. Нельзя сидеть на столе. В противном случае можно навлечь на себя финансовые трудности. Если на данном предмете мебели расположится молодая девушка – она растеряет все свои кулинарные навыки.
3. Не стоит звать родных или гостей за стол, если на нем еще нет никаких блюд. Подобное действие, в соответствии с суевериями, сулит несчастье.
4. Если вы спрячете под скатерть монетку, то поспособствуете улучшению финансового положения.
5. Ни в коем случае нельзя пренебрежительно относиться к хлебу. Всем знакома пословица "хлеб – всему голова". Этот продукт можно брать только руками, не накалывая вилкой.
6. Лучше не оставлять рядом с собой скорлупу от яиц при готовке. В народе верили, что там обитают темные духи. Отходы стоит сразу отправлять в мусорку.
7. Чем меньше специй в блюде, тем больше неприятностей у домочадцев.
8. Нельзя стучать вилкой и ложкой по столу. В противном случае начнутся проблемы с зубами.
9. Молодым девушкам нежелательно стряхивать крошки со стола ладонью. Как считали наши предки, это приведет к безбрачию. Лучше воспользоваться тряпкой или губкой.
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