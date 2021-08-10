Руководство полиции решило "завернуть гайки"

В Москве сразу трех высокопоставленных офицеров отстранили от службы. Работы лишились Андрей Понорец, генерал-лейтенант, замначальника ГУ МВД по столице, Юрий Демин, генерал-майор глава УВД по ЮЗО, а также Виталий Краснов, генерал-майор, замначальника департамента госслужбы и кадров МВД. Об этом стало известно РБК.

Источник журналистов, знакомый с ситуацией, также поведал, что неожиданно на отдых по возрасту отправился Анатолий Фещук, генерал-майор, глава УВД по ЗАО.

Кадровые перестановки в органах подтвердил и парламентарий Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, в полиции решили "завернуть гайки". Связано это с задержанием начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева, которого подозревают в получении взятки. Понорец и Демин, пишет Хинштейн, поддержали Киселева, когда того включали в федеральный кадровый резерв. Депутат задался риторическим вопросом, только ли эти три генерала отвечают за продвижение задержанного.

Издание же уточняет, что Краснов продвигал Киселева по службе.

Некогда главу УМВД России по Камчатскому краю лишили должности в июне 2021 года. В начале августа Киселева заключили под стражу. Правоохранители подозревают бывшего полицейского в том, что он принял взятку в размере двух миллионов рублей за то, что его подчиненные скрыли изъятие рыбы, которую перевозили незаконно, а затем вернули ее обратно владельцу.