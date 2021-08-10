Участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму предложили поощрять призами

Таким образом предприниматели пытаются повысить гражданскую активность населения

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила распространить программу "Миллион призов – #ВыбираемВместе" на тех граждан, кто будет участвовать в дистанционном электронном голосовании. Речь идет о выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Было проведено заседание Актива МТПП, на котором представители организации решили ознакомить Правительство Москвы с инициативой внедрения программы. Ее цель заключается в том, чтобы повысить гражданскую активность населения.

Предыдущие этапы программы "Миллион призов - #ВыбираемВместе" продемонстрировали положительный социально-экономический эффект. Поэтому столичные бизнесмены предложили разыгрывать подарки между участниками онлайн-голосования.

Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что бизнес постепенно набирает обороты, возвращаясь к тем темпам развития, которые были до пандемии COVID-19. При этом сохраняется риск, что очное голосование на участках может ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

"Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья", – рассказал Платонов.

Он добавил, что это осознанная гражданская позиция. Ведь при подобном сценарии не только исключается вероятность роста числа заболевших, но и предотвращаются различные ограничения для бизнеса.

Примечательно, что в программе принимают участие такие известные компании, как "Магнит", "Пятерочка", "Лента", "Дикси", "Детский мир", "Спортмастер" и другие.

Среди возможных призов – квартиры, автомобили и так далее.

Программа "Миллион призов – #ВыбираемВместе" появилась перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ. С инициативой ее запуска выступило предпринимательское сообщество.