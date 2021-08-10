Стала известна особенность новых iPhone

Пользователи наконец смогут снимать видео в HD

Журналисты выяснили, что Apple планирует оснастить новые iPhone, которые планируется выпустить осенью 2021 года, тремя новыми функциями. Компания решила сосредоточиться на совершенствовании фото– и видеосъемки. 

По информации Bloomberg, в 13-й модели как в обычной, так и в Pro появятся "умные" фильтры, которые будут работать на основе искусственного интеллекта. Нанести специальный эффект можно будет на определенную зону снимка, а не только на весь кадр. Например, можно будет регулировать температуру изображения. 

Также можно будет наконец снимать видео в портретном режиме с эффектом боке, когда края кадра размыты. Интенсивность размытия можно будет изменять уже после съемки. Также на модели iPhone Pro появится функция съемки видео в HD и 4K, уточняет телеканал "МИР24"

Источник: Bloomberg
Полина ИВАНОВА

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