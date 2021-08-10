Нельзя пытаться отогнать зверей подальше

В Минэкологии Московской области рассказали, как нужно вести себя, если на пути встретились дикие животные.

По словам министра экологии и природопользования Андрея Разина, ни в коем случае нельзя приближаться к зверям или пытаться отогнать их подальше. Дело в том, что животные могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, поэтому важно своевременно произвести отлов.

Как только в поле зрения появились лесные жители, необходимо позвонить в Единую диспетчерскую службу. Для этого нужно набрать номер 112.

Диспетчеры вызовут на место представителей ветеринарной станции, специалистов по отлову животных и других экспертов. Эти люди уже решат, что делать со зверем, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".