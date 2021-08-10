Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
В Минэкологии Московской области рассказали, как нужно вести себя, если на пути встретились дикие животные.
По словам министра экологии и природопользования Андрея Разина, ни в коем случае нельзя приближаться к зверям или пытаться отогнать их подальше. Дело в том, что животные могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, поэтому важно своевременно произвести отлов.
Как только в поле зрения появились лесные жители, необходимо позвонить в Единую диспетчерскую службу. Для этого нужно набрать номер 112.
Диспетчеры вызовут на место представителей ветеринарной станции, специалистов по отлову животных и других экспертов. Эти люди уже решат, что делать со зверем, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Деньги могут с высоким риском "улететь в трубу", как при Януковиче
Британский журналист призвал придумать более эффективные карательные меры против нарушителей антидопинговых правил