В Германии поймали российского шпиона из Великобритании

Информация поступила от Генпрокуратуры ФРГ

В Германии задержан подданный Великобритании. Его подозревают в шпионской деятельности. Отмечается, что британец мог работать на российские спецслужбы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ в среду, 11 августа.

Уточняется, что некий Дэвид С. был сотрудником британского посольства в Берлине и как минимум один раз успел передать засекреченные документы, к которым имел допуск по службе, представителю российской разведки.

"Подозреваемый получил вознаграждение за передачу информации наличными, сумма пока неизвестна",

– рассказали в Генпрокуратуре ФРГ.



Ранее сообщалось, что в Германии задержан россиянин, который якобы собирал секретные сведения в ФРГ и передавал их за вознаграждение агентам из России. Еще нескольких граждан РФ заподозрили в незаконной разведывательной деятельности в Албании.