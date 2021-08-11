Коктебель добавляет драйва отдыхающим

Коктебель добавляет драйва отдыхающим
Фото: Server Amzayev/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Топ достопримечательностей Крыма вот уже больше ста лет делят между собой Ласточкино гнездо, средневековая крепость в Судаке, дворцы в Ливадии, Массандре и Бахчисарае, удивительные горы Ай-Петри, Медведь и Мангуп… Неужели можно было придумать что-то не менее удивительное и в наше время? Оказывается, – да!

История Крыма насчитывает несколько тысячелетий, и каждое новое столетие добавляет в ожерелье достопримечательностей новую жемчужину. Под занавес века прошлого на всю страну гремел фантастический фестиваль электронной музыки на мысе Казантип на востоке полуострова. Казалось, ничего не сможет затмить былую славу казантипских дискотек, но в западной части Крыма взошла новая звезда для любителей танцев круглые сутки. Близ Поповки возникла территория Z.CITY,  где среди современных инсталляций на чистейшем пляже в ежедневном режиме разворачиваются спортивные и развлекательные программы. А в первых числах августа здесь открылся умопомрачительный "коктебельский" танцпол, грозящий затмить Казантип децибелами своих звездных лайн-апов.

Почему "коктебельский", спросите вы, наверняка подумав о ежегодном джазовом фестивале, прославившем этот курортный поселок? Не совсем. В этом году Коктебель стал не только столицей джаза, но и главным организатором хорошего настроения для всех отдыхающих в Крыму, число которых за лето, по самым скромным подсчетам, приблизится к 8 миллионам. Одноименный производитель старейших в России коньяков из Коктебеля с конца мая организовал волну коктейльных танцевальных "вечеринок", прокатившуюся по лучшим площадкам полуострова в Симферополе, Феодосии, Судаке, Евпатории, и, конечно, на Массандровском пляже в Ялте.

Апофеозом серии звездных лайн-апов с участием столичных знаменитостей (МОТ, "Иванушки Интернешнл", Клава Кока) стало открытие стильного современного танц-пола "Коктебель" под открытым небом в Z.CITY. В сопровождении столь модных в этом сезоне коньячных коктейлей, причудливо дымившихся от сухого льда, гости "Коктебеля" танцевали на уходящем в море подиуме и провожали закат с террасы оригинального белоснежного павильона Коньячного дома. Интересно, что этот ведущий в России производитель качественных коньяков уверенно завоевывает новую аудиторию: в начале лета в том же Z.CITY под эгидой "Коктебеля" прошел первый в Крыму фестиваль плавания на открытой воде. Разнообразная программа включала в себя зрелищную эстафету, марафон из озера в открытое море и даже гонку в ластах вдоль бесконечного побережья, а в конце всех участников ждали характерные подарки и призы от организаторов.

Похоже, что благодаря изобретательным мастерам коньячного дела из Коктебеля крымский курортный сезон-2021 войдет в историю как первый, в котором удалось совместить приятное с полезным, музыку, танцы, спорт и отдых с коньячными коктейлями и прекрасным настроением.

Анна СОРОКИНА

Ответить:

Гость295537
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Ящичек закупил. Цены беспощадно поднимут, на водку возвращаться не хочется. От 7-ми лет выдержки бесподобен.
Люба
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Видела в Инстаграме у коньяка видео с вечеринок, сразу же очень захотелось там побывать! Чувствуется размах!
Гость295537
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Этот Коктебель коньяк, хрен где купишь, в Крыму навалом, а на полках необъятной страны с гулькин нос
Гость295537
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Классные тусовки, а то везде всё позапрещали и как жить-то?
Гость283783
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На таких фестивалях музыка второстепенна.Главное там-наркота и секс.
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