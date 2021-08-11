Особое внимание нужно уделить почве

В августе многие огородники сажают землянику. Однако недостаточно просто поместить саженцы в почву. Расскажем, что нужно делать для того, чтобы в начале следующего лета собрать большое количество сладких и сочных ягод.

Где сажать землянику

Данная культура будет прекрасно себя чувствовать на ровном участке, который хорошо защищен от ветра.

Земляника предпочитает рыхлые почвы – супесчаные или легкие суглинки.

Нужно ли обрабатывать почву перед посадкой земляники

Перед тем, как посадить растение, важно внести в почву определенные подкормки. Лучшим вариантом считаются следующие удобрения: ведро перепревшего навоза, 800 граммов комплексного удобрения и примерно 250 граммов золы на один квадратный метр.

После того, как вы удобрили почву, тщательно перекопайте ее лопатой, а затем разровняйте поверхность граблями.

Как правильно сажать землянику

Выкопайте борозды. Они должны располагаться на расстоянии 70 сантиметров друг от друга.

Обильно полейте грядки.

Поместите саженцы на край борозды, аккуратно расправьте корни, после чего закопайте их.

В том случае, если корни слишком длинные, следует подрезать их – так, чтобы длина подземного вегетативного органа равнялась семи сантиметрам.

Нижние листья у земляники желательно обрезать. Следует оставить только один, самый верхний листочек. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишнее испарение влаги.

Сажать землянику желательно в пасмурный день. Так растение лучше приживется.

Ранее "Утро.ру" объяснило, почему клубника плохо плодоносит.