Торговые сети примут участие в акции "Миллион призов" для голосующих онлайн

Столичные предприниматели заинтересованы в мерах, которые предотвращают развитие эпидемии коронавируса

Крупные торговые сети поддержали идею Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) провести акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Ее целью является повышение интереса москвичей к возможности электронного голосования на выборах-2021, сообщил президент МТПП Владимир Платонов.

По словам Платонова, бизнес постепенно начинает возвращаться к доковидным темпам развития, поэтому в интересах предпринимателей минимизировать риски возникновения вспышек любых заболеваний, в том числе сезонного гриппа и ОРВИ, и введения из-за этого новых ограничений.

В связи с этим МТПП выступила с инициативой поощрить подарками и призами москвичей, которые будут голосовать на выборах 17-19 сентября онлайн. Крупные торговые сети уже заявили о своей поддержке нового этапа акции "Миллион призов".

"Мы участвовали до этого и будем участвовать в этот раз",

– подтвердил начальник управления по внешним связям компании "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании в Москве могут жители старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Желающие участвовать в ДЭГ должны подать заявку до 13 сентября.

Цифровой бюллетень для голосования за депутатов Госдумы VIII созыва будет доступен избиратели с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители Москвы, которым предстоит выбрать депутатов Мосгордумы и муниципального собрания, также смогут сделать это онлайн.